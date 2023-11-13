Названы причины роста цен на хлеб Экономист Гатауллин: цены на хлеб выросли из-за курса рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на хлеб выросли из-за негативной динамики курса рубля и инфляции, заявил кандидат экономических наук Сергей Гатауллин. В разговоре с «МК в Питере» эксперт уточнил, что хлебобулочные изделия входят в перечень социально значимых продуктов, но удержать стоимость в одном диапазоне на постоянной основе невозможно.

Хлебобулочная продукция дорожает так же, как и все остальные продовольственные товары под давлением негативной динамики курса рубля и инфляции, но под контролем регуляторов, не допускающих резких скачков цен, при этом накопленное за один-два года увеличение стоимости становится более чем ощутимым, — пояснил экономист.

По его словам, росту цен также способствует экспортная ориентированность агропромышленного производства. Россия вышла из зерновой сделки, но, по предварительной договоренности, компании планируют поставлять зерно на Восток. Так, в КНР собираются направить около 70 млн тонн зерна, уточнил эксперт. Еще одним фактором, из-за которого стоимость хлеба повышается, являются транспортно-логистические расходы, заключил Гатауллин.

Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев ранее заявил, что цены на рыбу и морепродукты вырастут на 30%. По его словам, стоимость импортируемой продукции зависит от курса рубля к доллару.