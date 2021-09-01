Названы причины резкого роста задолженности россиян по ипотеке

Основным фактором резкого роста ипотечной задолженности россиян стало закрытие государственной льготной программы. В начале этого года было выдано рекордное количество денежных ссуд, связанных с приобретением нового жилья, рассказал NEWS.ru ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его словам, лидеры российского банковского сектора — Сбербанк и ВТБ — исчерпали свой лимит по ипотечному кредитованию. Из-за столь солидного спроса на приобретение жилья долговая нагрузка граждан увеличилась в несколько раз по сравнению с 2020-м и началом 2021-го.

С начала текущего года россияне стали всё больше влезать в ипотечные кредиты, в то время как их реальные доходы остались в большинстве своём на прежнем низком уровне. На ситуацию повлиял и старт выдачи сельской ипотеки. Так, в Сбербанке дважды продлевали эту программу, так как всего за два дня был полностью исчерпан весь годовой лимит. Плюс недавно была введена дополнительно семейная ипотека, которой уже успели воспользоваться многие россияне, — подчеркнул эксперт.

Аналитик оценил нововведение «Сбера» по распространению выдачи ипотечных кредитов на россиян в возрасте от 18 лет. По словам Ракуты, неопределённая финансовая ситуация молодых людей также может в дальнейшем серьёзным образом сказаться на просрочках по жилищным ссудам.

Один из топовых российских банков — «Сбер» — существенно расширил линейку заёмщиков, позволив брать ипотечные кредиты потребителям в возрасте от 18 лет. У данной программы больше рисков, нежели плюсов. Это обусловлено нестабильным денежным состоянием российской молодёжи. Человек в этом возрасте редко задерживается на одном месте работы, в то время как платежи по ипотеке носят ежемесячный характер. Отсюда и возможные риски, связанные с возможными многочисленными просрочками по жилищным кредитам, — заключил он.

Ранее в «Сбере» спрогнозировали рост долгов по ипотеке к концу текущего года. По словам первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, совокупные показатели могут составить к концу декабря от 11,4 до 11,6 трлн рублей.