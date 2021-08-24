Стало известно, почему автоконцерны приостановили работу

Мировые автомобильные компании временно приостанавливают своё производство в связи с нехваткой деталей и тяжёлой ситуацией с коронавирусом. Об этом «Царьграду» сообщил главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков.

На сегодняшний день возник дефицит чипов с искусственными кристаллами. Несколько лет назад никто не предполагал, что случится пандемия, что случится огромный спрос на электронику бытовую, в том числе компьютерную, — отметил специалист.

Автоэксперт отметил, что перед пандемией многие ожидали уменьшения спроса на чипы, но затем они резко потребовались многим медицинским устройствам, и в достаточно большом количестве.

Из-за сложившихся обстоятельств автомобильная промышленность оказалась в стороне. И теперь складывается ситуация, когда производители будут останавливать производство одно за одним. А это, в свою очередь, приведёт к росту цен на автомобили. По самым оптимистичным прогнозам, к концу года итоговый рост цен может составить не менее 7%, резюмировал Кадаков.

Ранее работу на всех трёх линиях по производству автомобилей на заводе в Тольятти приостановил концерн «АвтоВАЗ». Причиной стал дефицит компонентов.