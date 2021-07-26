Названы причины появления специальной экономической зоны на Курилах

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на Курилах появится специальный экономический режим. При этом их создают там, где размещены промышленные кластеры. Об этом телеканалу «360» рассказала старший научный сотрудник Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Галина Баландина.

Свободная таможенная зона — это режим, который позволяет без пошлин и налогов ввозить импортные товары на территорию. Если их используют на этой территории, для того чтобы этот режим применялся, нужно, чтобы этой территории был придан специальный статус, — отмечает эксперт.

При этом товары, которые были ввезены на территорию специальной экономической зоны, могут быть использованы только там и нигде более. Если же эти товары будут перемещаться по территории страны вне этих зон, то это будет расцениваться как экспорт из других стран, а следовательно, должны облагаться налогами и пошлинами.

Свободные экономические зоны выгодны с позиции того, что определённые товары дешевле приобретать именно там, причём они будут ввезены без пошлин. Это касается как продуктов питания, так и различного оборудования или запчастей для предприятий, подытожила эксперт.

Ранее стало известно, что на Украине намерены обложить налогами крымчан. Украинские власти задумали отменить свободную экономическую зону «Крым», которую создали в 2014 году. Действующие на Украине налоговые правила станут распространяться на украинцев, проживающих на российском полуострове.