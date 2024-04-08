Названы причины, почему налоговая реформа не победит социальное неравенство Экономист Зайнуллин: налоговая реформа сделает богатых еще богаче

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Налоговая реформа не решит проблему социального неравенства, потому что прогрессивная шкала налогообложения сделает бедные регионы еще беднее, а богатые — богаче, считает экономист Сергей Зайнуллин. Как пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru», НДФЛ идет в региональный бюджет, поэтому регионы с невысокими зарплатами будут получать меньше.

Насколько введение прогрессивной шкалы будет полезно бюджету? Это сложный вопрос. С одной стороны, известно, что доля НДФЛ в консолидированном бюджете России (включающем федеральный, региональный, местный) составляет 10%. При этом однозначно говорить о прямой зависимости «X человек будут платить налог по увеличенной ставке, значит, в бюджет поступит на Y рублей больше» нельзя, — уточнил экономист.

Налог на доходы физических лиц идет в бюджет региона, добавил эксперт. При налоговой реформе российские регионы с невысокими зарплатами будут получать меньше, а регионы с высокими — больше.

Дело в том, что прогрессивная шкала налогообложения, которая призвана решить социальное неравенство, не работает, объяснил Зайнуллин. Например, в ЮАР используется такая система, а уровень расслоения общества в этой республике лидирует в мировых рейтингах. Однако этим же принципом пользуются все страны «Большой двадцатки», кроме РФ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, для чего нужны налоги в обществе. По его словам, налоговая система должна не только обеспечивать ресурсами бюджет, она призвана сокращать неравенство в обществе и в социально-экономическом развитии регионов России.