Названы причины криминализации лесной отрасли

Китайские лесопилки, которые рассчитываются исключительно наличными средствами, являются основной причиной криминализации лесного бизнеса в России. Об этом в интервью РБК рассказал глава RFP Group Константин Лашкевич.

По его словам, после запрета экспорта леса с 2022 года количество нелегальных лесопилок может только вырасти и стимулирования переработки внутри страны не произойдёт. Кроме того, есть огромное количество лесосек с небольшими объёмами поставок, куда китайцы поставляют свои пилорамы и котельные и таким образом покупают за наличные деньги лес и уходят от налогов, считает Лашкевич.

В этих лесопилках есть ленточные пилы, но у них отсутствуют утилизаторы отходов. Используется много ручного труда и иностранная рабочая сила, — отметил глава RFP Group.

Он считает, что даже повсеместная цифровизация и мониторинг не приведут к результату. Тем более невозможно отследить из космоса людей с пилами и топорами, которые будут валить и тащить лес.

Ранее Лашкевич заявил о том, что лесопромышленная компания RFP Group, где совладельцем является Роман Абрамович, не собирается строить целлюлозно-бумажное производство на Дальнем Востоке, так как проект просто не будет доходным.