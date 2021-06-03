Названы причины исключения доллара из структуры ФНБ

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Минфин России объяснил решение об исключении доллара из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Так, данные изменения призваны обеспечить сохранность средств фонда в условиях геополитических тенденций последних лет и дедолларизации экономики страны.

Как отмечается, альтернативой американской валюты выступят китайский юань и евро, поскольку это валюты государств — партнёров России по внешней экономике. Золото же может обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляционных рисков.

Ведомство также уточняет, что о завершении необходимых конверсионных операций будет сообщено позже.

На ПМЭФ-2021 министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от долларов в структуре Фонда национального благосостояния. Он отметил, что российские власти решили снизить и долю британского фунта.

Доктор экономических наук, профессор, заместитель научного руководителя Центрального экономико-математического института РАН Георгий Клеймер заявил, что дестабилизация экономики, которая может последовать за такого рода заявлениями, может быть опаснее, чем инфляция.