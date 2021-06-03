Названы причины исключения доллара из структуры ФНБ

Минфин России объяснил решение об исключении доллара из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
Так, данные изменения
Как отмечается, альтернативой американской валюты выступят китайский юань и евро, поскольку это валюты государств — партнёров России по внешней экономике. Золото же может обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляционных рисков.
Ведомство также уточняет, что о завершении необходимых конверсионных операций будет сообщено позже.
На ПМЭФ-2021 министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от долларов в структуре Фонда национального благосостояния. Он отметил, что российские власти решили снизить и долю британского фунта.
Доктор экономических наук, профессор, заместитель научного руководителя Центрального экономико-математического института РАН Георгий Клеймер заявил, что дестабилизация экономики, которая может последовать за такого рода заявлениями, может быть опаснее, чем инфляция.