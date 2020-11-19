Названы преимущества новой системы выплат больничных и материнских пособий

https://static.news.ru/photo/f21f3e94-2a6d-11eb-938c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал преимущества нового порядка выплат больничных и пособий по материнству.

Это хорошо. Многие регионы уже перешли на прямые выплаты. А со следующего года они будут вообще везде. Деньги будут перечисляться из Фонда социального страхования, — цитирует телеканал «360» эксперта.

По его словам, в некоторых субъектах страны действовала другая схема, когда работодатель средства выплачивал, а социальные фонды уменьшали размер взносов на выплаченную сумму. При этом в пандемию, когда организации не работали и надо было выплачивать, а денег у организаций не было, приходилось в ручном режиме решать вопрос.

Депутат напомнил, что раньше были злоупотребления, когда работодатели по разным причинам отказывали в выплате, например, женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком. В результате приходилось привлекать прокуратуру, Фонд социального страхования, МВД, СК.

Нилов подчеркнул, что новый порядок выплат больничных и пособий никак не повлияет на их размер, но не будет случаев, когда деньги не переводятся из-за их отсутствия у работодателя.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что с 2022 года россияне будут получать выплаты по больничным листам, а также в связи с родами и беременностью без оформления дополнительных заявлений. Выплаты будут перечисляться людям напрямую из Фонда соцстрахования, а не через работодателя. Кроме того, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически.

По словам премьера, новый порядок выплат снизит объём «бумажной» работы на предприятиях и ускорит выдачу денег работникам. При этом процесс получения сведений для назначения пособий будет проходить в электронном виде, что поможет сберечь время и силы, писал NEWS.ru.