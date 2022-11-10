Названы последствия введения пошлин на электронику Аналитик Беляев: введение пошлин на электронику приведет к росту цен на нее на 10–15%

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Введение пошлин на импорт электроники однозначно спровоцирует рост цен на нее, рассказал Lenta.ru финансовый аналитик Михаил Беляев. При этом подорожание коснется не только импортной, но и произведенной в России техники, так как ее стоимость зависит от общей рыночной, уточнил эксперт. По его словам, пошлина в 5% на самом деле приведет к подорожанию электроники на 10–15%.

Рост ввозных пошлин означает автоматический рост цен на импортную технику. А раз растет цена импортной техники, значит, по этой планке выравнивается и цена того, что производится внутри страны, — пояснил Беляев.

Аналитик уверен, что введение пошлин, а также возникший из-за них дефицит на рынке ввозимых товаров приведет к тому, что производители повысят цены гораздо сильнее, чем можно было рассчитывать. Он пояснил, что пошлина в 5% повысит цены на электронику в стране не на 5%, а на 10–15% из-за «аппетита» продавцов и производителей.

Российские производители электронных устройств ранее попросили у правительства ввести пошлины на импортную электронику в размере 5%. Речь идет о телефонах, ноутбуках, серверах, системах хранения данных и другом оборудовании. Также было предложено запретить параллельный импорт устройств, аналоги которых существуют в РФ. Таким образом отечественные производители хотят повысить спрос на собственную продукцию.