Названы последствия возможной покупки «Мегафона» «Ростелекомом» для россиян IT-специалист Сальманов: покупка «Мегафона» «Ростелекомом» улучшила бы покрытие сетей в стране

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Возможная покупка «Мегафона» госоператором «Ростелеком» у USM Group в долгосрочной перспективе приведет к улучшению покрытия сетей для абонентов обоих операторов, рассказал журналу «Компания» IT-специалист Олег Сальманов. Он подчеркнул, что у «Мегафона» после покупки Yota лучшая ситуация по частотам 4G. При этом интеграция двух операторов даже при одобрении сделки Федеральной антимонопольной службой заняла бы некоторое время, поэтому в ближайшее время после ее закрытия клиентов «Мегафона» изменения бы не затронули.

У «Мегафона» после покупки Yota и так самая лучшая ситуация в плане частот для 4G. К тому же, даже если стороны договорятся, ФАС скажет «ок», хотя тут еще есть вопросы, а сделка произойдет быстро, что бывает редко, то интеграция сетей дело не быстрое. Так что в ближайшее время клиентам «Мегафона» точно не стоит ждать изменений, ― заключил Салманов.

IT-специалист добавил, что для экономики «большая тройка» операторов была бы лучше чем «большая четверка» (МТС, Билайн, Мегафон, Ростелеком), так как конкуренция между участниками рынка сохранилась бы, но дублировать инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру бы не пришлось. В перспективе это приведет к экономии средств для операторов и уменьшению количества устанавливаемого оборудования, уточнил эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Ростелеком» ведет переговоры по приобретению «МегаФона» у USM Group. Сообщалось, что вопрос поступил на согласование в 2022 году. Активом интересуются и другие инвесторы, в том числе непрофильные. Стоимость сделки также пока варьируется. По словам аналитика Леонида Делицына, обычно телекоммуникационные компании оценивают исходя из мультипликатора 1,75 к выручке: таким образом «МегаФон» может быть оценен в 616 млрд руб.