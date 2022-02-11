Названы последствия включения России в серый список налоговых убежищ

Возможное включение России Евросоюзом в серый список налоговых убежищ вызовет большее внимание к транзакциям российских финансовых компаний, рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Это не повлияет на жизнь обычных граждан, но может коснуться владельцев зарубежных счетов и недвижимости, отметил он.

На обычных россиянах это не скажется, это идёт в русле политического давления на Россию, но, в общем, это не очень хорошо, потому что это может коснуться тех, кто обладает счетами, недвижимостью за рубежом. Но это незначительная часть россиян. Мы выполняем наши обязательства в рамках программы BEPS (по борьбе с уклонением от налогов. — NEWS.ru), мы совсем недавно присоединились к новой инициативе о глобальном минимальном корпоративном налоге, — сказал Хейфец.

Он добавил, что приходится вести гибкую политику, потому что помимо международных обязательств есть санкции против российского бизнеса. Необходимо учитывать национальные интересы.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовится включить Россию в так называемый серый список налоговых убежищ. Список стран, взявших на себя обязательства по корректировке собственной налоговой политики ради предотвращения уклонений от уплаты налогов, намерены расширить с 15 до 25 юрисдикций.