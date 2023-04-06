Названы последствия сокращения ОПЕК+ объемов добычи нефти Аналитик Юшков: Запад ждет рост цен после сокращения ОПЕК+ объемов добычи нефти

Фото: Allexander Makarov/Russian Look/Global Look Press

Из-за сокращения объемов добычи нефти странами ОПЕК+ Запад ждут рост цен на нефть и другие негативные последствия, пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Эксперт рассказал Lenta.ru, что решение ОПЕК+ уменьшить добычу сырья связано с финансовой политикой Евросоюза и США, которая нарушает экономические интересы других стран.

У них есть свои экономические интересы, которые они отстаивают подобными решениями. Абсолютно такая же история и такая же реакция со стороны западных СМИ была, когда ОПЕК+ принимала решение с 1 ноября снизить квоту на добычу. Тоже говорили, что на самом деле это сговор Саудовской Аравии и России с целью затянуть цены на нефть выше $100 за баррель. Сейчас абсолютно такая же риторика, — объяснил аналитик.

По словам Юшкова, решение о сокращении добычи нефти стало ответом США и Западу, которые повышали ключевые ставки с целью монетарными инструментами толкнуть цену на нефть вниз. Страны ОПЕК+ снизили объемы для того, чтобы цена на сырье осталась на том же уровне. При этом аналитик отметил, что повышение ставок тормозит экономику, из-за чего снижается спрос на нефть. Кроме того, Федеральная резервная служба США получает сжатие денежных масс, что приводит к росту цен на кредиты и уменьшению операций на бирже.

Когда ФРС США поднимает ставку, это сжимает денежную массу, кредиты становятся дорогими, меньше денег поступает в том числе на биржу. На бирже меньше совершается операций, спрос на фьючерсы нефтяные падает, а с ним и снижается цена, — заключил Юшков.

2 апреля Россия, Казахстан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман одновременно заявили, что сокращают добычу нефти. С мая и до конца года страны ОПЕК+ будут ежесуточно качать на 1,7 млн с лишним баррелей меньше, чем планировали.