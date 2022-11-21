Названы последствия режима эмбарго на российское топливо для ЕС Энергоэксперт Митрахович: соблюдение режима эмбарго приведет к росту цен на топливо в Европе

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В некоторых странах Евросоюза — особенно в Германии — сохраняется сильная степень зависимости от энергоресурсов из России, поэтому соблюдение режима эмбарго и отказ от российского дизеля приведет к стремительному росту цен на топливо в Европе, рассказал ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт Станислав Митрахович. По его словам, в регионе намечается комплексная дизельно-нефтяная проблема.

В Евросоюзе существуют страны — в первую очередь это Германия, где зависимость от российского импорта остается высокой <...> Стоимость бензина и дизеля сегодня в Европе высокая, отчасти европейцы к этому привыкли, но ситуация продолжает у них вызывать недовольство, — заключил Митрахович.

Энергоэксперт отметил, что если ЕС не договорится с Россией о сохранении части поставок, ему придется закупать топливо из других регионов, в которых перерабатывают в том числе российскую нефть. Также специалист отметил проблемы с дизельным топливом во всем мире. Так, например, в США несколько недель назад уровень запасов был самым низким со времен президента Гарри Трумена.

Экономист Михаил Беляев ранее рассказал, что российский нефтяной экспорт восстановится достаточно быстро даже в условиях нефтяного эмбарго ЕС, которое вступит в силу 5 декабря. По его словам, рынки выйдут на свои прежние значения после того, как Москва начнет поставлять нефть в восточные страны, которые благодаря такому сотрудничеству быстро выйдут на намеченные темпы роста своих экономик. Эксперт также предположил, что цены на нефть будут держаться на высоком уровне со склонностью к повышению.