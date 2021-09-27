Политолог: угрозы Украины по транзиту газа приведут к отказу от её услуг

Поведение украинских властей, которые заявляют о возможной блокировке транзита газа, подтолкнёт европейские страны к более тесному сотрудничеству с Россией без участия Украины и её газотранспортной системы. Об этом «360» рассказал политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, в Киеве вряд ли будут мешать транзиту российского газа в Венгрию, так как не хотят навредить сами себе. Хотя угрозы о блокировке со стороны Украины периодически поступают.

Угрозы только стимулируют Венгрию запускать другие контракты с «Газпромом». Дело в том, что Венгрия заключила контракт с «Газпромом» как раз из-за возможности использовать другие транзитные маршруты именно из-за ненадежности украинской газопроводной системы по политическим причинам, — отметил политолог.

Марков считает, что украинские власти хотят использовать свою газотранспортную систему, чтобы манипулировать другими в политических целях. Именно из-за этого Россия стала строить «Северный поток — 1», «Южный поток», «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».

Вообще, попытки остановить газ, они приведут к тому, что не только Венгрия, но и многие другие по возможности начнут заключать контракты с «Газпромом» без участия Украины, — считает Марков.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что Венгрия, подписав контракт с «Газпромом», нанесла удар по её отношениям с Украиной. Он пообещал, что в Киеве ответят на него без жалости и сочувствия.