Названы последствия искусственного ослабления рубля Инвестор Шульгина: искусственное ослабление рубля повысит спрос на токсичные валюты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Искусственное ослабление рубля может навредить курсу российской экономики на дедолларизацию, рассказал РИАМО инвестор Михаил Шульгин. По его словам, ослабление российской национальной валюты приведет к росту спроса на токсичные валюты. Эксперт отметил, что крепкий рубль позволяет более дешево ввозить в страну западные товары по параллельному импорту.

Если экономические агенты поймут, что власти будут искусственно ослаблять рубль, это приведет к повышению спроса на токсичные валюты. Банк России выступает за продолжение дедолларизации российской экономики. Искусственное ослабление рубля будет вредить этому процессу, — отметил Шульгин.

Также инвестор уточнил, что ослабление рубля больше всего ощутят рядовые российские граждане, так как ввозимые товары станут дороже. При этом эксперт напомнил, что Центробанк РФ выступает за глубочайшую структурную перестройку национальной экономики, что означает снижение зависимости от экспорта в пользу производства товаров внутри страны.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников ранее заявил, что курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться и к 2025 году прогнозируется на уровне 72 рублей за доллар США. На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам он добавил, что реальный эффективный курс будет оставаться стабильным, но на 10–15% крепче, чем в 2016–2021 годах.