Названы последствия для россиян от закрытых портов Евросоюза

Закрытие торговых портов стран Евросоюза для российских судов способно нарушить поставки товаров в магазины, сообщает АБН. Это отразится на ценах и может лишить россиян некоторых привычных продуктов.

При этом не так много перевозчиков пользуются российскими судами, в основном они ходят под флагами других стран, рассказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Нужно перерабатывать логистические цепочки, это создаёт дополнительные издержки. Это отразится на цене товара, это отчасти уже произошло. Особо сильных изменений в сторону увеличения ожидать не следует. Но это зависит от курса рубля и прочих факторов. <...> Какая-то часть населения может не найти привычных торговых марок на полках, — сказал он.

Но в таком случае ниши займут отечественные и азиатские производители, отметил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен закрыть порты для судов России. ЕС готовит пятый пакет санкций, в числе которых также запрет на участие российских компаний в государственных закупках сообщества. Говоря о запрете для судов заходить в порты ЕС, Урсула фон дер Ляйен пояснила, что ограничение касается непосредственно российских судов, а также кораблей, управляемых российскими операторами.