Названы отрасли, в которых выросла медианная зарплата

Медианная заработная плата россиян выросла на 9,2% в третьем квартале 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «СберИндекса» и «Работы.ру».

Медианная зарплата — это доход среднестатистического работника. Она является пограничным показателем, где 50% сотрудников получают меньше указанного значения, а 50% — больше.

Согласно исследованию, сильнее всего (13,5%) эта величина выросла в сфере информационных технологий и связи. На втором месте сфера финансов и страхования (13,1%), на третьем — торговли (12,9%).

В пятёрку по приросту вошли гостиницы и общепит (12,8%), а также строительство (12,5%). Чуть меньше выросли зарплаты в сфере добычи полезных ископаемых (10,7%), сельского хозяйства (10,3%), обрабатывающих производств (10%), транспортировки и хранения (9,5) и госуправления (8,8%). Небольшой прирост — 6,4% — показала сфера образования, небольшое снижение — до минус 0,9% — сфера здравоохранения. По данным аналитиков, в этом сегменте экономики доходы начали расти раньше — с приходом пандемии.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году вырастет на 6,4%, до 13 617 рублей. Он объяснил это ростом средней заработной платы, приведшим к увеличению медианной зарплаты, из размера которой рассчитывается МРОТ. По методике 2020 года, Росстат рассчитывает ровно 42% от медианной зарплаты, и эта сумма называется минимальным размером оплаты труда в соответствующем году.