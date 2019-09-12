https://static.news.ru/photo/f81c60e4-d80f-11e9-af8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперимент по переходу на четырёхдневную рабочую неделю могут устроить в компаниях, которые входят в нацпроект по повышению производительности. При этом конкретных параметров перехода пока нет.

Об этом рассказал замминистра экономического развития Пётр Засельский в интервью газете « Известия ».

Минтруд в течение недели будет обсуждать возможность внедрения сокращённой рабочей недели в тестовом режиме на 266 предприятиях малого и среднего бизнеса. Задействованы будут 30 регионов страны.

На предприятиях <...> работники 30–40 процентов времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным, — отметил Засельский.

Большое количество компаний, выбранных для эксперимента, позволит получить статистику с качественной выборкой. На её основании и будет сделан вывод о необходимости перехода на четырёхдневку.

Ранее News.ru сообщал, что Минпромторг назвал сложности перехода на четырёхдневную рабочую неделю. В ведомстве полагают, что её введение может негативно сказаться на выполнении показателей по росту промышленности и экспорта. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, при традиционной трёхсменной работе на промышленных предприятиях выполнить заявленные показатели роста при «четырёхдневке» будет физически тяжело.