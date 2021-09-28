Названы осенние угрозы для рубля

В осенний период, несмотря на общую благоприятную ситуацию для российского рубля, ряд факторов способен её ослабить. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ предупредила аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева.

В первую очередь фактором негатива может оказаться расширение санкций со стороны США по операциям с российским госдолгом для американцев. Соответствующая поправка к оборонному бюджету, запрещающая гражданам и корпорациям приобретать российский долг на вторичном рынке, поддержана в конгрессе.

И хотя эти меры не несут прямых угроз финансовой стабильности РФ, они тем не менее способны спровоцировать отток средств американских инвесторов, что приведёт к временному снижению курса рубля.

Кроме того, в настоящее время имеются все основания для укрепления американского доллара. Это может оказать негативное влияние на валюты развивающихся стран, включая рубль. Данные процессы проходят, помимо прочего, на фоне ожиданий скорого сворачивания программы количественного смягчения в США. По мнению Анны Зайцевой, решение по последнему вопросу могут принять уже этой осенью.

Ранее председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов заявил, что россияне всё чаще отказываются от наличных купюр в пользу безналичной оплаты. Тенденция появилась из-за коронавируса, когда выросла роль безналичных платежей.