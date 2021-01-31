Названы негативные последствия санкций США для доллара

https://static.news.ru/photo/2273c54a-6454-11eb-9293-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США ожидает ряд экономических последствий из санкций, которые вводит Белый дом. Так, некоторые страны, уже попавшие под санкции Вашингтона, пытаются снизить свою зависимость от доллара и переходят на использование других валют для расчётов с партнёрами.

Об этом говорится в обзоре Исследовательской службы Конгресса США, сообщает RT. Аналитики назвали рост расходов по займам одним из последствий для экономики Соединённых Штатов.

Также они указали, что Белый дом всё чаще использует доллар для достижения внешнеполитических целей. В первую очередь речь идёт об ограничении доступа к доллару и своим финансовым рынкам для России, Ирана и Венесуэлы.

По мнению аналитиков, ответные меры со стороны некоторых государств исключать нельзя, и они тоже будут иметь нежелательные для США последствия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что антироссийские санкции, которые ввёл и постоянно расширяет Вашингтон, имеют негативный эффект в том числе для самих Соединённых Штатов. Об этом рассказал посол США в Москве Джон Салливан. По его словам, экономические ограничения зачастую идут вразрез с интересами американских предпринимателей.