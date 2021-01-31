Названы максимально подорожавшие продукты

https://static.news.ru/photo/dfb48890-6415-11eb-b521-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Минсельхоз сообщил, что в январе максимально подорожали макаронные изделия и овощи. Несмотря на это, вводить новые ограничительные меры правительство не намерено.

Самым дорогим по удорожанию товаром стали огурцы, цена на которые прибавила 9,7%, сейчас они стоят в среднем 107,3 рубля за килограмм. Картофель стал дороже на 8,4% и стоит 16,5 рубля за килограмм, сообщают «Известия».

Макароны подорожали на 6,6% и стоят в среднем 42,5 рубля за килограмм. Несмотря на подорожание, ситуация на продовольственном рынке страны оценивается как стабильная. Подорожание овощей в январе в Министерстве объяснили сезонностью. Это связано с сокращением запасов урожая.

У правительства нет планов на фиксацию цен на все продукты питания. Контролируются только растительное масло и сахар-песок. Проблем с поставками продуктов тоже нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты рынка ожидают роста цен на продукты в 2021 году. Одной из причин может стать увеличение затрат у аграриев, которые снабжают перерабатывающие предприятия сырьём.