Россиянам назвали способы сэкономить на «коммуналке»

Чтобы сэкономить на коммунальных услугах, в квартирах можно установить индивидуальные счётчики или перейти на более сложные тарифные планы. Об этом «ФедералПресс» рассказал технический директор компании FRISQUET, ведущего французского производителя отопительного оборудования, Роман Гладких.

Говоря о многоквартирных домах, возможности снизить цифры в платёжках можно разделить на две большие группы. В первую очередь, это индивидуальная экономия, — отметил специалист.

По его словам, к индивидуальной экономии относятся установка внутриквартирных счётчиков, переход на сложные тарифные планы и многое другое.

Также есть коллективная экономия, пояснил Гладких. В этом случае производится замена окон и дверей на энергосберегающие, используются лампочки с датчиками движения и другие способы.

Ранее жители России выразили обеспокоенность по поводу стоимости жилищно-коммунальных услуг. Только 29% опрошенных считают их доступными. Примерно пятая часть респондентов считает стоимость ЖКХ услуг неподъёмной, а более половины — просто высокими. В целом большинство опрошенных отметили высокую стоимость ЖКХ.