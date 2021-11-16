Названы лидеры секретного экспорта из РФ

Экспорт товаров секретных категорий из России в страны НАТО в 2021 году резко увеличился. Отчасти это технический рост, который связан с ремонтом российских самолётов за рубежом, сообщает РБК со ссылкой на открытые данные Федеральной таможенной службы.

Агентство отмечает , что в топ-10 получателей секретного экспорта (код SSSS) из России вошли шесть стран НАТО. Согласно информации ФТС за январь — сентябрь 2021 года, это США (2-е место), Чехия (3-е место), Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды (с 7-го по 10-е места).

Второй год подряд возглавляет список экспортёров нераскрываемой российской продукции Алжир. Также в десятке лидеров находятся Китай, Индия и ОАЭ.

Секретный экспорт включает в себя в основном поставки оружия и боеприпасов, военных и гражданских самолётов и вертолётов, а также некоторых ядерных материалов (продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов).

Ранее стало известно, что в американском издании National Interest опубликована статья, в которой оцениваются экспортные возможности российской авиации. Её автор, эксперт Марк Эпископос, рассуждает об «агрессивной стратегии Кремля по экспорту вооружений» на фоне передачи в серийное производство новейшего самолёта-разведчика А-50У — разработки Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева.