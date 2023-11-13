Названы лидеры рейтинга по ипотечным платежам в России Лидерами рейтинга по ипотечным платежам в России стали Магадан и Чукотка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магаданская область и Чукотка стали лидерами рейтинга регионов России по ипотечным платежам, свидетельствует исследование РИА Новости. В конце списка оказались Калмыкия и Северная Осетия. Данный рейтинг показывает влияние платежей по ипотеке на семейные бюджеты.

В качестве основного показателя для определения мест выступило соотношение среднего фактического ежемесячного платежа и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты в регионе. В последние три месяца соотношение средних ипотечных платежей и средней зарплаты по России в целом составило 44%. Годом ранее этот показатель находился на отметке в 50%.

При этом первая десятка рейтинга сформирована в значительной степени северными регионами, где на ипотечный платеж приходится не более 36% от размера средней зарплаты по региону. Первое место занимает Магаданская область, где средняя зарплата почти в четыре раза выше ежемесячного платежа. На втором месте идет Чукотский автономный округ с результатом 26,2%, замыкает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 26,6%.

Также в десятку вошли Ненецкий автономный округ (28,4%), Республика Саха (Якутия) (30,4%), Ханты-Мансийский автономный округ (31%), Сахалинская область (31,6%), Мурманская область (32,3%), Камчатский край (33,2%) и Республика Коми (35,9%).

По словам экспертов, такие показатели объясняются тем, что из-за суровых климатических условий и специфики ведения бизнеса зарплаты в этих регионах заметно превышают средние по стране. Кроме того, сложный климат делает регионы не слишком привлекательными для жизни и формирует относительно слабый спрос на жилье.

Москва в рейтинге расположилась на 24-м месте с результатом 44%. Санкт-Петербург занял 19-ю строчку с показателем 43,6%. На последнем месте — Республика Калмыкия, где средний платеж по ипотеке составляет 92,7% средней зарплаты. Также высокое — от 70% до 80% — соотношение платежей и доходов в Северной Осетии, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии.

Эксперты Российской гильдии риелторов ранее заявили, что повышенный интерес россиян к льготной ипотеке стал основной причиной роста цен на жилье в 2023 году. По данным объединения, стоимость квартир начала увеличиваться во второй половине года.