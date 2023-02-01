Названы компании, планирующие скупить заводы LG и Samsung в России «Коммерсант»: оставшиеся в России заводы LG, Bosch и Samsung могут перекупить местные и китайские предприятия

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Минпромторг курирует вопрос о перепродаже оставшихся в России заводов LG, Bosch и Samsung российским и китайским предприятиям, передает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Приобретением и арендой активов интересуются российские компании Schaub Lorenz и Kuppersberg, занимающие порядка 1–2% на рынке бытовой техники, и китайская Hisense. Информацию о возможной перепродаже заводов косвенно подтверждают и некоторые участники рынка. В Минпромторге эти слухи не комментируют, но пресс-служба ведомства подтвердила, что министерство «поддерживает локализацию высокотехнологичных производств».

Вендоры планируют не только производство под собственным брендом, но и размещение контрактного производства бывших владельцев заводов, — заявил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

В то же время в Samsung заявили, что не получали подобных предложений. Гендиректор Kuppersberg Дмитрий Шашкин сообщил, что переговоров об аренде или выкупе не ведется, а консультации с Минпромторгом идут по теме локализации производства в стране. В Schaub Lorenz отрицают факт переговоров с ушедшими брендами.

После начала спецоперации на Украине Samsung и LG приостановили поставки в Россию. Заводы компаний в Подмосковье и Калужской области приостановили работу и, возможно, производство передислоцируют в Казахстан или Узбекистан. Завод Bosch в Петербурге был вынужден прекратить работу из-за экспортных ограничений ЕС.

Ранее сообщалось, что телевизоры в России с начала 2022 года подорожали в среднем на 10%. Рыночные аналитики объясняли, что это произошло за счет товаров премиум-класса. Базовый сегмент подорожал в кризисный период начала массового введения санкций против России, но к концу года цены снизились.