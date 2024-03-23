Названы категории россиян, которым увеличат пенсии с 1 апреля Эксперт Финогенова: социальные пенсии в России увеличатся на 7,5% с 1 апреля

В России с 1 апреля произойдет увеличение социальных пенсий на 7,5%, заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, которые приводит агентство «Прайм», в частности, речь идет о повышении выплат по потере кормильца и по инвалидности. Увеличение пенсии коснется 3,4 млн граждан РФ.

Так, размер социальной пенсии с апреля будет составлять 7689,83 рубля. Как подчеркнула Финогенова, апрельская индексация также затронет граждан, которым начисляются выплаты по государственному пенсионному обеспечению.

Повышение произойдет у военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами из-за военной травмы, членов семей погибших или умерших во время службы, у участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, бывших работников летно-испытательного состава, — заявила профессор.