Названы города с самыми подорожавшими однушками

Быстрее всего однокомнатные квартиры дорожают на юге России. Сочи оказался на первом месте в рейтинге, а вот Москва заняла 75 строчку. Об этом пишет РБК со ссылкой на полученные материалы.

В рейтинге городов с максимально подорожавшими «однушками» первое место досталось Сочи. Средний бюджет предложения за год вырос на 42% и достиг 5,98 млн рублей. Второе место по росту среднего бюджета за однокомнатную квартиру на вторичном рынке занимает Новороссийск. По сравнению с прошлогодними показателями цена выросла на 32,33% и составляет 3,3 млн рублей, отмечается в сообщении.

На третьей строчке — Грозный. Средняя цена за «однушку» 1,7 млн рублей с годовым приростом в 30,3%. На четвёртом месте Краснодар с 18,25% роста цены за год до 2,45 млн рублей. Замыкает пятёрку лидеров Норильск, где средняя стоимость жилья стала 1,19 млн рублей с приростом в 28,84%.

Санкт-Петербург в данном рейтинге занял лишь 47 позицию. Тут цена за год повысилась на 22,76% и составила 5,54 млн рублей. А вот Москва заняла 75 место из 100 возможных. За год цены выросли на 18,05% при среднем бюджете предложения в 9,35 млн рублей.

Последние три места заняли Рыбинск с приростом в 1,22% до 1,04 млн рублей, затем Киров с 6,48% до 1,58 млн рублей. И последнее место у Орска, где годовой прирост составил 0,46% до 714,6 тыс рублей.

Ранее цена «квадрата» в новостройках старой Москвы обновила рекорд. Средняя стоимость на квартиры в новостройках старой Москвы без учёта элитного сегмента впервые превысила отметку в 300 тыс. рублей за кв. м и составила 301,9 тыс. рублей.