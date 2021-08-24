Названы города России с самым дешёвым жильём

Омск возглавил список российских городов с самой большой долей жилья стоимостью до 500 тысяч рублей. Доля сделок с бюджетом до 500 тысяч рублей составляет в этом городе около 32% от общего числа сделок с жилой недвижимостью. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные риелторов.

В тройку самых «дешёвых» городов России также входят Волгоград (23% сделок) и Челябинск (15%). Городами с относительно дешёвым жильём также названы Новосибирск (12% сделок) и Воронеж (5% сделок).

По словам экспертов, дешевизна жилья в Омске связана в том числе с дефицитом новостроек и почти все сделки заключаются на рынке вторичного жилья, которое также часто находится в аварийном состоянии. Волгоград и Челябинск также называют одними из самых неблагополучных и неудобных для проживания крупных городов России.

Искать дешёвые квартиры рекомендуется в маленьких населённых пунктах, депрессивных местах без инфраструктуры, ветхих домах без ремонта, после пожара, в деревянных бараках. Такие квартиры могут стоить 200–300 тысяч рублей. В то же время дешевизна может свидетельствовать о проблемах с оформлением документов, незаконных перепланировках и других юридических проблемах.

Ранее сообщалось, что в российской столице снижается число дешёвых строящихся квартир, несмотря на продажу новых проектов и корпусов в уже реализуемых жилых комплексах. Предложение новостроек комфорт-класса в старой Москве сократилось в годовом выражении на 37% по общей площади и на треть по числу квартир. Самые доступные квартиры комфорт-класса предлагаются в Зеленограде по цене 182,8 тысячи рублей за квадратный метр.