Названы российские города, где больше всего подорожало вторичное жильё

В России продолжает дорожать вторичное жильё. В январе 2021 года в тройку городов — лидеров по увеличению стоимости квадратного метра «подержанной» жилплощади вошли Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород.
По данным оценочной группы SRG, в январе 2021 года стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в Санкт-Петербурге
В Москве цена одного «квадрата» за год выросла на 16,93%, а за месяц — на 0,8% и составила 239 289, что на 34,6 тысячи больше, чем год назад.
Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород. Там годичная разница цен составила 11,43% и достигла 71 301 рубля.
При этом аналитики отмечают снижение активности среди продавцов вторичного жилья. Большего всего за год объём предложений сократился в Омске — на 41,19%, в Санкт-Петербурге — на 40,98% и Волгограде — на 31,57%.
Ранее сообщалось, что средства фондов капитального ремонта, потраченные на работы в домах, впоследствии признанных аварийными, предложили компенсировать за счёт средств региональных бюджетов. Законопроект, устанавливающий такой механизм, разработали зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко и Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР). Об этом писал NEWS.ru.