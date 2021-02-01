Названы российские города, где больше всего подорожало вторичное жильё

https://static.news.ru/photo/ba645256-b637-11e9-ac0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России продолжает дорожать вторичное жильё. В январе 2021 года в тройку городов — лидеров по увеличению стоимости квадратного метра «подержанной» жилплощади вошли Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород.

По данным оценочной группы SRG, в январе 2021 года стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в Санкт-Петербурге увеличилась на 20,93% в годовом выражении и на 2,07% в сравнении с декабрём 2020 года и составила 141 166 рублей. Годом ранее стоимость одного квадратного метра составляла 116 793 рубля.

В Москве цена одного «квадрата» за год выросла на 16,93%, а за месяц — на 0,8% и составила 239 289, что на 34,6 тысячи больше, чем год назад.

Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород. Там годичная разница цен составила 11,43% и достигла 71 301 рубля.

При этом аналитики отмечают снижение активности среди продавцов вторичного жилья. Большего всего за год объём предложений сократился в Омске — на 41,19%, в Санкт-Петербурге — на 40,98% и Волгограде — на 31,57%.

Ранее сообщалось, что средства фондов капитального ремонта, потраченные на работы в домах, впоследствии признанных аварийными, предложили компенсировать за счёт средств региональных бюджетов. Законопроект, устанавливающий такой механизм, разработали зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко и Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР). Об этом писал NEWS.ru.