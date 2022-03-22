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Экономика

Названы глобальные экономические изменения из-за спецоперации на Украине

19:02, 22 марта 2022
Названы глобальные экономические изменения из-за спецоперации на Украине Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Аналитики The Economist Intelligence Unit обозначили пять главных экономических изменений в мире в связи с военной спецоперацией России на Украине, передаёт Live 24. В первую очередь разрушились цепочки поставок в сфере автомобилестроения. Также выросла стоимость электроэнергии и других ресурсов.

В-третьих, Европа будет вынуждена ограничить поставки или вовсе отказаться от российских энергоресурсов. Это отразится на финансировании в сферу экологически чистой энергетики.

В-четвёртых, санкции против России способны привести к ускоренному переходу к интероперабельным цифровым валютам центральных банков.

И наконец, геополитическая напряжённость начнёт усиливаться по мере того, «как Россия будет ограничивать доступ в Интернет» и сталкиваться с технологическими ограничениями.

Ранее стало известно, что российский оружейный концерн «Алмаз-Антей» не может полyчить за поставленную за рубеж продукцию около $1 млрд. Об этом на заcедании экспертного совета по развитию cудостроительной промышленности и морской техники в Госдуме заявил замеcтитель генерального директора — финансовый директор компании Рустам Улумбeков. По его словам, проведение расчётов заморозилось из-за санкций.

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