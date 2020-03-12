США и ряд участников Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) названы странами, которые больше других пострадают в начавшейся на рынке нефти ценовой войне. Аналитики предрекают им серьёзные финансовые проблемы.
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По мнению экспертов, пострадают и входящие в ОПЕК Алжир, Ирак и Нигерия, чьи экономики наименее диверсифицированы. После падения цен на нефть они находятся в «очень и очень сложной ситуации». Аналитики считают, что у всех неудачников нефтяной войны будут примерно одинаковые проблемы.
У многих возникнут трудности с выплатой зарплат работниками госсектора. Кроме того, они столкнутся с нехваткой средств на здравоохранение и образование, что в свою очередь повысит социальное напряжение в этих странах, — отмечает издание.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия не будет просить мира любой ценой в нефтяной войне, потому что фундаментально находится в более сильной позиции, чем в 2008 и 2014–2016 годах. Такого мнения придерживаются эксперты британского аналитического агентства Energy Aspects. Они считают, что положение России в условиях разворачивающейся ценовой войны на рынке нефти является устойчивым с фискальной и политической точек зрения.
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