https://static.news.ru/photo/61c5264e-64e6-11ea-9ef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США и ряд участников Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) названы странами, которые больше других пострадают в начавшейся на рынке нефти ценовой войне. Аналитики предрекают им серьёзные финансовые проблемы.

Об этом сообщает CNBC. Отмечается, что американская отрасль сланцевой нефти получила серьёзный удар после резкого снижения цен на сырьё. Добыча «сланца» в Соединённых Штатах почти полностью становится нерентабельной при цене на Brent на уровне $30 за баррель.

По мнению экспертов, пострадают и входящие в ОПЕК Алжир, Ирак и Нигерия, чьи экономики наименее диверсифицированы. После падения цен на нефть они находятся в «очень и очень сложной ситуации». Аналитики считают, что у всех неудачников нефтяной войны будут примерно одинаковые проблемы.

У многих возникнут трудности с выплатой зарплат работниками госсектора. Кроме того, они столкнутся с нехваткой средств на здравоохранение и образование, что в свою очередь повысит социальное напряжение в этих странах, — отмечает издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия не будет просить мира любой ценой в нефтяной войне, потому что фундаментально находится в более сильной позиции, чем в 2008 и 2014–2016 годах. Такого мнения придерживаются эксперты британского аналитического агентства Energy Aspects. Они считают, что положение России в условиях разворачивающейся ценовой войны на рынке нефти является устойчивым с фискальной и политической точек зрения.