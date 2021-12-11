Названы главные риски для доллара в 2022 году

В 2022 году позитивные ожидания по курсу доллара сохранятся. При этом потенциал роста окажется не столь значительным. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инцестиции» Михаил Шульгин.

По словам Шульгина, в 2021 году сохранялся конструктивный взгляд на доллар по отношениэ к корзине основных валют. Такие же позитивные ожидания эксперты формируют и на 2022 год.

При этом потенциал роста будет менее значительным. Прогнозируем укрепление доллара к евро до 1,1000. Индекс доллара может вернуться к 99 пунктам, хотя не исключено и тестирование психологической отметки 100 пунктов, — рассказал эксперт.

На курс доллара могут оказать влияние денежно-кредитная политика ФРС, динамика цен на нефть, опасения относительно пандемии коронавируса. Позитивные и негативные факторы могут качнуть курс доллара в разных направлениях.

При этом Шульгин призывает не забывать о «тефлоновости» доллара, который способее демонстрировать рост как при сильной экономике США, так и во время бегства от риска в статус защищённоо актива.

Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко предположил, что у российских банков может возникнуть серьёзная нехватка валюты, если США и Европа введут санкции, которые обещали в случае вторжения России на Украину.