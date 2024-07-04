Названы главные причины, мешающие России победить инфляцию Финансист Разуваев: инфляцию не удается сдержать из-за политических факторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России мешают победить инфляцию политические факторы, которыми был вызван данный процесс, считает финансист Александр Разуваев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что логистика по импорту стала сложнее и хуже, сам импорт подорожал. Он уточнил, что цены на технику и алкоголь выросли примерно на 5-10%, а на фармацевтику — еще больше.

Главе ЦБ РФ [Эльвире] Набиуллиной не удается сдержать инфляцию, так как ее факторы во многом политические. Логистика по импорту стала сложнее и хуже, импорт подорожал. Подорожала техника, алкоголь процентов на 5-10, а фармацевтика еще больше, так как важнее для людей, — пояснил Разуваев.

При этом он подчеркнул, что экономика России стремительно растет. Как пояснил Разуваев, в такой ситуации инфляции просто не может не быть.

Но экономика России бурно растет, а при бурном росте инфляция обязательна, — заключил эксперт.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин ранее рассказал, что на следующем заседании совета директоров Центробанка 26 июля обсудят повышение ключевой ставки в России с 16% до 17% или до 18%. По его словам, Банк России ожидает пик годовой инфляции в июле и ее снижение в сентябре. Заботкин также подтвердил, что ЦБ рассчитывает к середине 2025 года вернуться к целевому показателю инфляции в 4%.