Названы главные изъяны в прогнозе о росте российской экономики Аналитик Надоршин назвал очень оптимистичным прогноз о росте экономики России

Экономический прогноз РАН о росте экономики России к 2035 году является очень оптимистичным, поделился своим мнением с NEWS.ru экономист Евгений Надоршин. По его словам, он предполагает очень благоприятные внешние условия и стабильную мировую экономику. Сверх этого предлагается провести много переходных процессов, которые должны пройти мягко и безболезненно для российской экономики. В частности, ее накачка кредитными финансами, при этом без инфляции.

Это очень оптимистичный документ, который предполагает очень благоприятные внешние условия и стабильную мировую экономику, недешевую нефть — $70 за баррель, — говорит он.

Через инвестиции в инфраструктуру и потребление расти в условиях России тяжело, считает эксперт. По его словам, представить динамичный рост потребления, который будет толкать российскую экономику, можно. Также можно «хорошо напитать кредитованием, заметая некоторое время проблемы с качеством кредитов под ковер».

Но основная сложность в том, что я не представляю себе, как в таких условиях это поможет избежать дальнейшего динамичного роста импорта, — говорит он.

Раскритиковал он и предположения о двухпроцентном росте производительности. По его словам, это выглядит недостижимыми и не поддержано историческими данными

В прошлом году при увеличении ВВП на 3,6% прирост производительности оказался в три раза меньше. Это реальность, в которой мы существуем, — утверждает Надоршин.

Ранее экономист Никита Кричевский назвал экономический прогноз РАН «гаданием на кофейной гуще». Эксперт обвинил коллег в низком уровне компетенции и указал на слабые места доклада. По его словам, для прогноза нужна подоснова исходя из приоритетов государственного развития и прогнозов числа занятого населения. Однако в программной статье экономистов РАН этого нет.