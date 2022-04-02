Названы факторы, способные замедлить рост российского рубля

Снижение спроса на валюту из-за сокращения импорта на фоне санкций в последнее время спсобствует укреплению рубля Такое мнение в интервью агентству ПРАЙМ высказал главный аналитик ПСБ Егор Жильников.
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При этом Центробанк принял специальные меры для стимулирования импорта.
Регулятор уже рекомендовал банкам установить курсы валют для компаний-импортеров, максимальное отклонение которых не должно превышать два рубля от биржевого, — объяснил Жильников.
Он полагает, что данные факторы способны снизить имеющий место в настоящий момент избыток долларового предложения на валютном рынке. Однако это также может замедлить укрепление рубля, считает эксперт.
Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев сообщил, что укрепление рубля на валютном рынке, происходящее в последнее время, объясняется в том числе снижением объёмов поступающего в страну импорта. Кроме того, в поддержке рубля свою роль играет 12-процентная комиссия на покупку валюту и решение о переводе оплаты за газ в рубли, считает аналитик.