Названы факторы ослабления рубля Экономист Григорьев: снижение экспортных поступлений играет против рубля

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Экономист Владимир Григорьев заявил URA.RU, что ослабление курса рубля было ожидаемым из-за снижения экспортных поступлений и введения потолка цен на российскую нефть. Эксперт добавил, что до конца года либо после праздников произойдет коррекция курса. Он отметил, что на фоне роста импорта к концу года спрос на валюту также подействовал на курс рубля.

Снижение экспортных поступлений — это главный фактор в ослаблении рубля. И второе — ожидание снижения из-за потолка цен на нефть. Вот эти два фактора, которые работают против рубля, — сказал Григорьев.

По его словам, на инвесторов сильно повлияло решение западных стран ввести потолок цен на российскую нефть.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий легализовать в России майнинг криптовалюты. По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в стране пока отсутствуют специальные законодательные акты для такого вида деятельности. Закон же позволит декларировать доход и уплачивать налоги.

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что Министерство финансов и Банк России переосмыслили подход к рынку криптовалют и в ближайшее время трансграничные платежи в данных валютах могут быть легализованы в России.