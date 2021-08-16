Названы экзотические залоги для банковских кредитов в России

Жители России, чтобы получить кредит, порой оставляют в залог банкам экзотические вещи. Среди них, например, есть поголовье скота и товары для взрослых, сообщает Федеральная нотариальная палата.

Кроме того, имеются и более привычные залоги: подержанные автомобили, драгоценности, техника и прочее. Отмечается, что банки не возражают против такого положения дел. Для них оформление кредитов под залог такого рода имущества логично и обоснованно.

Записи в реестр вносят нотариусы, получив соответствующую информацию от залогодержателя или залогодателя. В среднем база данных пополняется на семь тысяч уведомлений ежедневно. Большая часть из них поступает от банков. Остальные — от юридических лиц и граждан.

Ранее сообщалось, что Национальный совет финансового рынка (НСФР) остался не удовлетворён проектом Центробанка РФ по новой методике оценки клиентов. В организации сочли его недоработанным

Отмечается, что среди ключевых замечаний — отсутствие законодательно установленных критериев оценки степени риска проведения клиентами кредитных организаций для отнесения их к «красной», «жёлтой» или «зелёной» зоне по «антиотмывочному» закону. ЦБ разослал участникам рынка проект закона в конце июля.