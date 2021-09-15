Названы дополнительные меры поддержки государства пенсионеров

Российские пенсионеры могут пользоваться дополнительными мерами поддержки от государства, в том числе, получать пенсию умершего супруга. Об этом «Экономика сегодня» рассказала экономист Елена Тюрина.

Вернуться к своей старой пенсии россиянин может в любое время, если вдруг оказалось, что доплаты к пенсии супруга не учитываются, и основная пенсия самого пенсионера получается больше, — отметила эксперт.

Кроме того, есть много других программ социальной поддержки пенсионеров. Так, при наличии на иждивении нетрудоспособных родственников, пенсионер может рассчитывать на повышенную выплату. Она составляет треть фиксированной части основной пенсии за каждого иждивенца, сообщила экономист.

По её словам, в России существует очень много различных программ, только ими мало кто пользуется. Однако, уже с начала 2022 года пенсионерам не придётся задумываться о разных выплатах и как их получить, так как они будут начисляться в автоматическом режиме.

Ранее стало известно, что пенсионеры продолжат получать надбавку за «сельский стаж» в размере 25% даже в том случае, если сельское поселение получит статус городской территории из-за изменения административных границ.