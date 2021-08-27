Ройзман назвал действия свердловских властей раскулачиванием бизнеса

Поиск 8 млрд рублей на постройку деревни Универсиады в Екатеринбурге можно назвать раскулачиванием бизнеса. Об этом «Политике Сегодня» рассказал бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

В идее налогового манёвра нет ничего хорошего и поиск инвестора, который профинансирует строительство домов на 8 млрд рублей, можно назвать «раскулачиванием». Бизнес вообще не должен оплачивать идеи, которые появились у властей, считает бывший мэр.

И если кто-то порадуется, что прижали олигархов, это только сейчас олигархов прижали. Потом прижмут тех, кто менее богатый, потом прижмут средний класс, потом всех задушат. Главное только начать, — отметил политик.

Если происходит какое-либо упрощение процессов бизнеса, то такие действия приводят лишь к военному коммунизму. В целом сама идея Универсиады является лишь примером пира во время чумы, резюмировал Ройзман.

Ранее стало известно, что на софинансирование строительства спортивных объектов для Всемирной летней универсиады, которая пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году, из бюджета направят более 9,6 млрд рублей.