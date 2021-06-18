Россиянам рассказали, как избежать лишних трат при отключении горячей воды

https://static.news.ru/photo/3403bcc6-d032-11eb-a8ab-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве продолжительность отключения горячей воды не превышает 10 дней. За это время жители многоквартирных домов испытывают естественные неудобства. Мосжилинспекция поделилась несколькими действенными советами, которые помогут избежать лишних трат и хлопот.

Всего пару несложных действий могут привести к экономии денежных средств. Кроме того, сантехническое оборудование в квартире останется в безопасности, отметили в ведомстве.

Для начала необходимо перекрыть все вентили на отводе от стояка горячего водоснабжения. Это необходимо для того, чтобы при случайном открытии крана горячего водоснабжения из него не шла холодная вода. Приборы учёта настроены так, что будут считать пролитую воду как горячую. Тариф за использование горячей воды выше, чем за холодную, поэтому такое действие может помочь сэкономить.

Другое действие связано с наблюдением за кранами горячей воды. Они должны быть всегда закрыты. Поэтому в случае неисправности подобная мера поможет избежать поломок сантехники и аварийных ситуаций, связанных с подачей горячей воды после ремонтных работ под давлением, — отмечается в ведомстве.

Ранее стало известно, что в ЦБ поддержали идею отмены комиссий при оплате ЖКУ. Соответствующий законопроект уже обсуждается.