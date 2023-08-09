Названы четыре основных канала рекордного оттока капитала из России ЦМАКП: рекордный отток капитала из России в 2022 году проходил по четырем основным каналам

Фото: shutterstock.com

Отток капитала из России в 2022 году составил $243 млрд, или 13,5% ВВП, сообщают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). В аналитической записке «Об оттоке капитала» они объяснили, что убывание проходит по четырем основным каналам, в числе которых изменение модели финансирования внешнеторговых процессов и перевод физлицами денег на депозиты в зарубежные банки.

Так, отток по торговым кредитам и авансам в 2022 году составил $66 млрд против $11 млрд в 2021 году. Эксперты считают, что к этому привело авансирование большой доли импорта. Кроме того, кредитование экспорта в основном перешло от иностранных банков к отечественным.