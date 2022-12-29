Названо условие возвращения российской металлургии к росту Энергоэксперт Хазанов: налаживание технологического суверенитета поможет российской металлургии

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Российская металлургия сможет вернуться к росту, если наладит свой технологический суверенитет, рассказал ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт Леонид Хазанов. По его словам, в стране плохо развито производство металлургического оборудования, которое в основном завозится из-за рубежа. Специалист подчеркнул, что Россия не может конкурировать в этой области с такими странами, как Китай, Германия или США.

Нужно развивать технологический суверенитет, у нас практически все оборудование для металлургии иностранное. Оно поставляется из Германии, Италии, США, Китая. Соответственно, России нужно фактически развивать производство своего металлургического оборудования. Сейчас его номенклатура крайне ограничена. Российские предприятия пока не могут конкурировать в этом плане с компаниями Запада, — рассказал Хазанов.

Энергоэксперт отметил, что другой важной задачей для российской металлургии является расширение внутреннего спроса на металлургическую продукцию. Помимо того, специалист сообщил о необходимости разработки новых месторождений марганцевых, хромовых, цинковых, литиевых руд и глиноземов.

Аналитик Алексей Калачев ранее рассказал, что главными проблемами, с которыми столкнулись российские металлурги в 2022 году, стали санкционное давление и потеря рынка ЕС из-за введения эмбарго. По оценке эксперта, новым вызовом для отрасли может стать технологическое отставание. Вместе с тем из-за санкций металлургам придется сокращать инвестиции, указал аналитик.