Названо условие восстановления «Северных потоков» Энергоэксперт Митрахович: для починки «Северных потоков» необходим компромисс между Россией и ЕС

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Для восстановления «Северных потоков» необходимо нормализовать отношения между Россией и Евросоюзом, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт Станислав Митрахович. По его словам, прежде чем начать ремонт газопроводов, стороны должны достигнуть политического компромисса, только он поможет ЕС удержать конкурентоспособность своей экономики.

Россия и Евросоюз должны сначала договориться о нормализации отношений, а затем уже разговаривать на тему строительных работ. Европейцев, желающих восстановить газовые отношения с Россией и не потерять конкурентоспособность своей экономики, которая зависела от дешевых российских энергоресурсов, спасет только компромисс, — считает Митрахович.

Энергоэксперт считает возможным восстановление «Северных потоков», однако если отношения между ЕС и Россией не будут восстановлены, российские суда могут не пустить в район ЧП для проведения ремонтных работ. Он добавил, что европейцы должны вложиться в починку газопроводов. Россия не должна заниматься ремонтом в одностороннем порядке, отметил Митрахович.

Ранее Митрахович заявил, что политика игнорирования расследования журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков» со стороны США может говорить о том, что подобная акция против России была не последней. Он не исключил диверсий на других инфраструктурных объектах России в будущем. По его словам, Вашингтон сделал все для того, чтобы западные политики никак не отреагировали на материал Херша, а мейнстримные мировые СМИ не писали о расследовании причастности Штатов к взрывам на российских трубопроводах.