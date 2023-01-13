Названо условие, при котором возобновятся поставки электричества в Европу Энергетик Белогорьев: поставки электричества из России возобновятся при стабилизации отношений

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Поставки российского электричества в страны ЕС могут возобновиться в случае стабилизации политических отношений, считает эксперт по энергетике и финансам Алексей Белогорьев. В беседе с «360» он уточнил, что продолжать проработку сценариев с экспортом нужно, но без особых надежд на возобновление сотрудничества в ближайшее время.

Нужна общая нормализация политических отношений. Без нее развитие дальнейшей торговли энергоресурсами фактически будет блокироваться, — назвал главное условие эксперт.

Белогорьев рассказал, что сейчас поставки российского электричества в Европу зависят от желания стран покупать энергоресурсы у России. По его данным, Финляндия и страны Прибалтики возобновлять сотрудничество на данный момент не планирую, несмотря на то что нуждаются в дополнительных ресурсах, а покупка электричества у российских компаний была бы выгодна за счет цены.

Эксперт порекомендовал России не рассчитывать на торговлю электричеством с зарубежными странами. По его мнению, даже ради экономии страны Запада не готовы вступать в сотрудничество с Россией на фоне политической ситуации.

Политолог Федоров считает, что поставки энергоресурсов в страны ЕС невозможны на фоне русофобии. По его словам, Европа не готова к компромиссу из-за отношения к России. Федоров отметил, что Россия не разрывала экономических связей, этот шаг предприняла Европа.

Ранее стало известно, что организация «Системный оператор» рассматривает возможность возобновить поставки электричества в страны Евросоюза. Российские экспортеры не исключают, что поставки могут возобновиться в Эстонию, Латвию, Литву и Финляндию. В организации отметили, что технические возможности для этого сохраняются в полном объеме.