Названо условие, при котором Молдавия возобновит закупку газа у «Газпрома» Экономист Кульбака: Молдавия будет закупать газ у «Газпрома» при понижении цены

Фото: moldovagaz.md

Молдавия может начать закупать голубое топливо у «Газпрома», если он снизит цены, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака. По его словам, такой сценарий возможен, если компания займет рыночную, а не политическую позицию.

Здесь варианта два: либо Россия вообще не будет продавать, либо по сниженной цене. И поэтому Молдавия заявляет, что надеется на «хорошую цену» за закупку газа напрямую у «Газпрома». Если «Газпром» будет занимать рыночную позицию, то согласится на такие условия, если политическую позицию — то нет, — сказал Кульбака.

Он добавил, что любое из решений отразится на прибыли компании. Вместе с тем аналитик отметил, что рынок газа очень гибкий, цены меняются постоянно и определить, насколько газ может подешеветь, в принципе невозможно.

На современном мировом рынке газа очень сильно растет конкуренция. Это происходит потому, что постоянно появляются новые поставщики, и благодаря наличию сниженного газа. Тот рынок, который существовал в Европе еще лет пять назад, когда потребитель был привязан к газовой трубе и никуда от нее деться не мог, фактически ликвидирован, — подчеркнул аналитик.

Ранее министр энергетики страны Виктор Парликов заявил, что Молдавия готова закупать газ у «Газпрома» по выгодной для нее цене. По его словам, республика не отказалась полностью от идеи закупать топливо у российской компании, но сейчас у нее есть выбор.