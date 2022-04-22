Стало известно, при каком условии Россия откажется поставлять газ Европе

Стало известно, при каком условии Россия откажется поставлять газ ЕвропеДепутат Кравченко назвал условие, при котором Россия перестанет поставлять газ Европе
Возможный отказ европейцев от российского газа станет для них трудной задачей, но Россия не хочет прекращать торговлю с Европой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. По его словам, именно от российского газа зависит почти вся промышленность Европы и «перекрытие вентиля» возможно только, если европейцы не будут расплачиваться за российский газ в рублях.
Мы не хотим прекращать торговлю с Европой, это касается и нефтегазового экспорта из нашей страны, и президент чётко это обозначил. Всё зависит исключительно от благонадёжности европейских стран как потребителей нашего газа, и наши условия очень просты — расчёт исключительно в нашей национальной валюте. Более того, одна из стран Евросоюза — Венгрия — уже объявила, что согласна рассчитываться за наши энергоносители в рублях. Так что условия очень просты — вы платите в рублях, мы поставляем энергоносители. Если платежей по нашей схеме не будет, то и энергоносителей не будет, — сказал Кравченко.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на сегодняшний день введение эмбарго на российский газ не обсуждается. По словам политика, в данный момент речь идёт только о блокировании нефти и топлива. Также Макрон подчеркнул важность европейского энергетического суверенитета и напомнил, что поднимал эту тему ещё в 2017 году.
Страны ЕС договорились о введении эмбарго на импорт угля из России. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что в ближайшее время следует ожидать аналогичного решения в отношении нефти.