Стало известно, при каком условии Россия откажется поставлять газ Европе

Возможный отказ европейцев от российского газа станет для них трудной задачей, но Россия не хочет прекращать торговлю с Европой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. По его словам, именно от российского газа зависит почти вся промышленность Европы и «перекрытие вентиля» возможно только, если европейцы не будут расплачиваться за российский газ в рублях.

Мы не хотим прекращать торговлю с Европой, это касается и нефтегазового экспорта из нашей страны, и президент чётко это обозначил. Всё зависит исключительно от благонадёжности европейских стран как потребителей нашего газа, и наши условия очень просты — расчёт исключительно в нашей национальной валюте. Более того, одна из стран Евросоюза — Венгрия — уже объявила, что согласна рассчитываться за наши энергоносители в рублях. Так что условия очень просты — вы платите в рублях, мы поставляем энергоносители. Если платежей по нашей схеме не будет, то и энергоносителей не будет, — сказал Кравченко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на сегодняшний день введение эмбарго на российский газ не обсуждается. По словам политика, в данный момент речь идёт только о блокировании нефти и топлива. Также Макрон подчеркнул важность европейского энергетического суверенитета и напомнил, что поднимал эту тему ещё в 2017 году.

Страны ЕС договорились о введении эмбарго на импорт угля из России. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что в ближайшее время следует ожидать аналогичного решения в отношении нефти.