Названо условие обрушения доллара

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Доктор экономических наук и научный сотрудник МГУ Андрей Колганов назвал условие, при котором доллар рухнет. Об этом он рассказал «Вечерней Москве».

По словам специалиста, отказ Российской Федерации от американской валюты, скорее всего, не повлияет на её судьбу.

Наша страна не самый главный торговый партнёр Соединённых Штатов. Доля России в общемировой торговле, опирающейся на доллар, не настолько велика, — пояснил Колганов.

Он добавил, что у доллара могут начаться серьёзные проблемы в случае отказа от него крупных мировых экономических игроков — ЕС, КНР, Бразилии, Индии. Переход стран на взаимные расчёты в национальных валютах также может ударить по Штатам.

Конкурентом доллару в качестве резервного платёжного средства может стать китайский юань или валюты других государств, подытожил экономист.

Ранее бывший министр финансов США Генри Полсон перечислил возможные угрозы доллару. На курс валюты влияет ситуация внутри страны. Чтобы не допустить обрушения доллара, нужно сдерживать госдолг и не наращивать дефицит бюджета, считает чиновник. А Америке важно сохранять лидерство в сфере инноваций и эффективного государственного управления.

Китай не является угрозой для стабильности доллара. Пока республика не достигнет большого прогресса в переходе к рыночной экономике, юань не стоит воспринимать всерьёз как будущую мировую валюту. США следует более осторожно вводить односторонние санкции и прорабатывать их, чтобы не нанести ущерб американской экономике. Доллар уже довольно долго исполняет роль мировой валюты, и это можно считать «исторической аномалией». Поэтому с каждым днём давление на американскую валюту растёт.