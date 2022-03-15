Названо условие, которое позволит избежать дефицита российских продуктов

Дефицита российских продуктов не будет, если власти не решат регулировать цены напрямую, сообщил экс-замглавы Минсельхоза Леонид Холод изданию АБН. Но вот цены обязательно вырастут, отметил он, особенно в сегменте крупного рогатого скота.

По обычной продукции, которая производится на наших просторах, причин для дефицита нет, если власти не решат напрямую регулировать уровень цен. Такой вариант развития событий я исключаю, но если это произойдёт, добиться дефицита можно даже на водопроводную воду, — сказал Холод.

Вообще, в сельском хозяйстве рисков дефицита нет, считает он. Посевная идёт, озимые и яровые культуры хорошо перезимовали — поставки корма для животных будут бесперебойными.

Экс-замглавы Минсельхоза предупредил, что временно могут исчезнуть некоторые продукты из тропических стран, а другие будут стоить дороже из-за сложностей с поставками.

Ранее в России временно запретили экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, а ограничительные меры продлятся до 30 июня текущего года. Также вводится запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа 2022 года.