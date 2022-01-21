Названо последствие возможного запрета криптовалюты в России

Запрет цифровой валюты в России создаст чёрный рынок, ограничить который целиком не удастся, сообщил эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каминский ФБА «Экономика сегодня». Те, кто занимаются криптовалютой, готовы к такому развитию событий, поскольку сообщения о запрете кардинально ситуацию не изменили, считает он.

Заявление ЦБ не привнесло на рынок ничего нового, ведь на формирование подобного законопроекта потребуется большое количество времени, и ожидать его принятия в текущем году не стоит. Тем не менее представители отрасли, прекрасно осознавая возможные риски после событий, произошедших в Китае, уже создали для себя все условия для спокойного существования, — сказал Каминский.

Он добавил, что сейчас в России нет компаний, официально работающих с криптовалютой, кроме банков, которые стали тестировать цифровой рубль на площадке Центробанка. Он, по словам Каминского, под запрет не попадает, хотя отличается от другой криптовалютой лишь тем, что выпускается государством.

Ранее Центробанк предложил запретить криптовалюту и майнинг на территории России, включая любые операции. По мнению регулятора, распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров назвал криптовалюту мошенничеством. Он выразил уверенность, что её система обвалится, когда в неё попадёт много людей.