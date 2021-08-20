Названо направление с самой дорогой недвижимостью Подмосковья

Самая дорогая недвижимость в Подмосковье находится на западном направлении. При этом стоимость домов там сравнима по ценам с Западной Европой. Об этом «Радио 1» сообщил президент Гильдии риелторов Московской области Сергей Власенко.

На восточном направлении недвижимость более доступна, так как дешевле земля. Если брать западное, учитывая ограниченный ресурс качественной земли в этом месте, то цены могут быть сопоставимы и с европейскими, — отметил эксперт.

В целом ситуация с ценами сильно изменилась за последний год, когда стоимость некоторых объектов поднялась почти на 40%, подчеркнул Власенко.

Ранее директор департамента проектного консалтинга агентства недвижимости Est-a-Tet Роман Родионцев рассказал, что районы Беговой, Сокольники и Кунцево возглавили рейтинг районов Москвы с самой большой динамикой роста средних цен на новостройки по итогам лета 2021 года. Так, по данным эксперта, за лето средняя стоимость квадратного метра на новостройки в районе Беговой выросла до 498,5 тыс. рублей к концу августа.